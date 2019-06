La Salenitana comincia a parlare di futuro…

Leonardo Menichini in vacanza a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento, è stato, al momento, confermato da Claudio Lotito in attesa che la società assuma quelle decisioni prefigurare da patron Mezzaroma al termine della conferenza stampa di ieri. Menichini é forte di un’opzione di rinnovo, ma la Salernitana starebbe valutando la compatibilità tra il tecnico di Ponsacco ed il diesse Fabiani, a domanda, non direttamente confermato dalla proprieta. In attesa di risolvere consensualmente i rapporti che ancora legano Ton (vice di Gregucci) e Beni (secondo di Colantuono), la proprietà dovrebbe decidere, dato il contratto ancora in essere con Gregucci, se mettere sotto contratto un terzo allenatore. A tal proposito oltre al nome di Ventura, il “talent scout” granata caldeggia le ipotesi Baroni e Longo. Eppure Mezzaroma, ieri pomeriggio, niente ancora ha fatto trapelare sull’ufficialita’della conferma del diesse operativo sul fronte organizzazione del ritiro estivo che potrebbe, alla fine, effettuarsi a San Gregorio Magno date le difficoltà a reperire nelle località prefigurate, delle strutture libere ed adeguate al lavoro base per le fortune di un campionato