La rivista newyorkese di viaggi Travel+Leisure inserisce la Costiera Amalfitana tra le 12 località più romantiche al mondo

Travel+Leisure, la famosa rivista newyorkese di viaggi, ha stilato una classifica delle 12 località più romantiche al mondo. E non poteva di certo mancare la Costiera Amalfitana, grazie ai suoi paesaggi che la rendano unica ed ambita da tante coppie per trascorrere qualche giorno di piena felicità. Ecco quanto riportato dalla rivista relativamente alla Costiera Amalfitana: “Non c’è niente di più romantico di girare le riviere italiane. Vedere la Costiera Amalfitana, che è probabilmente il posto più romantico del mondo, con la sua costa frastagliata, le bellissime spiagge e i villaggi color pastello, ispirerà sicuramente sentimenti di amore. Ogni paese ha tanto da offrire: Ravello con la sua autenticità e fascino e Positano con le sue impareggiabili vedute dalla terrazza del San Pietro. E poi ancora Conca dei Marini, un vero e proprio sogno, insieme alla sua Grotta dello Smeraldo e poco distante anche l’isola di Capri con la sua impareggiabile piazzetta”. Ancora un importante e meritato riconoscimento per la Costiera Amalfitana.