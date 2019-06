«La musica è troppo alta»: 83enne scende in strada e spara, un morto e due feriti nel Napoletano

Infastidito dalla musica, è sceso in strada ed ha sparato all’impazzata, uccidendo il titolare di uno chalet e ferendo in maniera grave la figlia ed il genero della vittima. Sabato di follia a Palma Campania, dove un uomo di 83 anni è stato arrestato dai carabinieri a via Trieste.

Il pensionato vive in un appartamento al primo piano, sotto la sua casa si trova uno chalet storico della città, molto noto. La musica del locale lo disturbava e lui ha scelto di scendere e sparare per protestare. Ad avere la peggio è stato Giuseppe Di Francesco, 67 anni, titolare del chiosco (nella foto). L’uomo è morto in ospedale, feriti il genero e la figlia, tuttora in prognosi riservata.

FRANCESCO GRAVETTI IL MATTINO