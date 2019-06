La Luna e Giove “si abbracciano”. Gli scatti da Positano di Fabio Fusco

Un grande spettacolo naturale che ieri ha visto emozionare tutti coloro che hanno alzato gli occhi al Cielo. Come si nota dalle foto di Fabio Fusco, infatti, è stato possibile notare l’abbraccio dei due Astri, Luna-Giove.

La curiosità

Dal 10 giugno, “il gigante gassoso” è in opposizione al Sole: in altre parole, il corpo celeste in questione si trova in una particolare posizione geometrica della sua orbita rispetto alla Terra, per cui si troverà allineato con il Sole e il nostro Pianeta, ponendosi proprio alle nostre spalle. Scatti da ammirare.