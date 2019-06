La Juve Stabia punta un ex Fiorentina per la difesa. E’ sfida al Pordenone

La Juve Stabia per rinfrozare il pacchetto difensivo sta pensando ad ingaggiare Michele Camporese, per il quale c’è da superare il Pordenone. Il calciatore presto si svincolerà dal Foggia, visto le recenti problematiche della squadra pugliese, per cui potrà essere acquistato a parametro zero.

Michele Camporese è un diensore centrale classe 1992, abile in marcatura e nel colpo di testa. Dotato di buona tecnica, è anche in grado di impostare il gioco e far ripartire l’azione. Da piccolo ha giocato a centrocampo, esperienza che gli è servita per avere una visione d’insieme del gioco. Egli può vantare diverse presenze in serie A con Fiorentina ed Empoli, per cui l’eventuale acquisto potrebbe rivelarsi molto utile alla causa gialloblù.