La guida 50 Top Pizza premia 350 pizzerie italiane con il simbolo dei 2 forni, in classifica anche la penisola sorrentina e Cava de’ Tirreni

La 50 Top Pizza, la più importante guida online dei migliori locali in Italia, Europa e nel mondo, ha attribuito il simbolo dei 2 forni a 350 pizzerie italiane “eccellenti”. In classifica sono rappresentate tutte le regioni del Belpaese e la Campania risulta come prima regione con il riconoscimento attribuito a ben 60 locali, la maggior parte nella città di Napoli. Ma rientrano nella classifica anche “L’università della pizza” di Vico Equense e due locali di Cava de’ Tirreni: la “Pizzeria Madison” e “20 pizza & delicious in teglia”. Ricordiamo che lo scorso maggio sono state annunciate anche le pizzerie segnalare con il simbolo di “1 forno”, ossia “da non perdere” e tra le tante campane figuravano anche due pizzerie sorrentine: “Basilico Italia” e “Bistrot Lievitomadre Iommella”.