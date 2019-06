LA FERRARI CAVALCADE 2019 PASSA PER SORRENTO

OLTRE CENTO FERRARI IN TOUR PER TUTTA LA CAMPANIA

La Ferrari Cavalcade farà base a Capri. Da lì, ogni giorno, ci si sposterà a Sorrento da dove inizierà il tour. Si comincia con Benevento, il 18 giugno, dove, dalle 13, le Ferrari esposte in corso Garibaldi. Il giorno successivo, le vetture arriveranno a Salerno. Sul lungomare, a cominciare dalle 13.30, le auto saranno in sta prima di intraprendere il percorso alla scoperta della Costiera Amalfitana fino a Sorrento dove le vetture sosteranno in corso Italia tutta la notte. Il 20 giugno il corteo arriverà a Caserta dove le Ferrari saranno parcheggiate alla Reggia vanvitelliana. Sempre il 20 giungo, a partire dalle 14.30, le auto arriveranno a Napoli dove saranno parcheggiate in piazza del Plebiscito. L’ultimo giorno è dedicato alla sfilata a Capri e Anacapri.

A bordo delle vetture oltre 200 tra appassionati e collezionisti provenienti da oltre 20 diversi Paesi del mondo: Europa, Stai Uniti, Medio Oriente, Estremo Oriente, Nuova Zelanda e Australia.

“Non potevamo avere testimonial più bello e prestigioso della Ferrari” ha detto Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. L’evento si sviluppa in tutta la Campania, tocchiamo tutte le province e già questo è elemento di interesse perché portiamo e accendiamo i riflettori su città e territori che non erano al centro dell’attenzione dei flussi turistici”.