La favola di Massimo Troisi .In scena con “Vietri senza limiti “

Dieci anni insieme, dieci anni di sorrisi,di paure e di condivisione ,di famiglie che,tra le loro problematiche sono riuscite a trovare,per i loro figli, fratelli e sorelle,un luogo dove la inclusione è diventata realtà, questa è l’associazione “Vietri senza limiti”.

I ragazzi, supportati ogni giorno da volontari,come Anna Barba ed altre signore di Vietri sul mare che dedicano un po’del loro tempo alla associazione,hanno messo in cantiere una serie di iniziative e di rappresentazioni teatrali molto apprezzate e seguite dai cittadini vietresi e non solo.La loro prossima rappresentazione ,in scena il 2 Giugno presso la loro sede di Vietri sul mare, in via Mazzini,alle ore

18 sarà “La favola di Massimo Troisi”uno spettacolo incentrato sulla figura del grande attore partenopeo.Giancarlo de Luca, Marcella Luciano,Silvia Flauto e Arturo Catino, saranno gli attori protagonisti della pièce teatrale ,in cui ironia, sorrisi, lacrime e ricordi faranno da corollario alla loro performance.Un momento unico da seguire , poiché da questi ragazzi e da chi li segue arriva un messaggio molto chiaro:”Non siamo diversi…siamo Unici!”

Antonio Di Giovanni