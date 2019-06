The famous Positano store, Brunella’s La Bottega, is soon arriving in Florence. The store originally opened in Positano and soon had a strong following of people who loved the MODA POSITANO. The soft colors and fabrics that can be worn anywhere. The Positano citizens have enjoyed the fashion for many years and can now share it with the people of Florence.

Il famoso negozio di Positano, La Bottega di Brunella, arriva a Firenze. Il negozio originariamente aperto a Positano, ha avuto un forte seguito di persone che amavano la bellezza della MODA POSITANO. I colori tenui e i tessuti che possono essere indossati ovunque. I cittadini di Positano hanno apprezzato la moda per molti anni e ora possono condividerla con la gente di Firenze.

