Juventus: Sarri è il nuovo allenatore.

Dopo tanta attesa, dopo tanti nomi e dopo tantissime speculazioni arriva finalmente l’ufficialità sul nuovo allenatore della Juventus: si tratta di Maurizio Sarri.

Proprio nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità sul nuovo allenatore e sui social non sono mancati commenti e polemiche riguardo il nuovo tecnico.

Maurizio Sarri è un uomo venuto dal basso, ha iniziato la sua carriera da allenatore facendo la gavetta presso squadre amatoriali, fino pian piano alla sua scalata allenando squadre sempre più importanti.

Tra alcune delle sue ex squadre ricordiamo anche il Sorrento, trampolino di lancio per il suo approdo in Serie A, all’Empoli, dove ha conquistato importantissimi risultati che gli hanno permesso alcuni anni dopo di raggiungere il Napoli, operazione molto contestata inizialmente, ma che gli ha permesso di mostrarsi al mondo come uno dei migliori allenatori.

Dopo il Napoli inizia la sua avventura al Chelsea, in cui, tra moltissimi alti e bassi, è riuscito a portare a casa il terzo posto in Premier League, che ha consentito la qualificazione per la Champions League ed in più la vittoria dell’Europa League, battendo in finale i rivali dell’Arsenal.

Si prospetta adesso una nuova avventura per “Il Comandante”, così chiamato affettuosamente dai suoi sostenitori azzurri durante la sua permanenza nella città partenopea, un’avventura piena di responsabilità. Ancora una volta dovrà riuscire a muoversi tra le polemiche e le critiche che impazzano sui social ed in generale tra i media.

Dopo una stagione definita “fallimentare” da moltissimi per la Juventus, dopo l’uscita prematura dalla Champions League ai quarti di finale, subendo una sconfitta pesante dall’Ajax, Maurizio Sarri si trova adesso ad affrontare grandissime responsabilità per una squadra che ha intenzione ormai da anni di vincere il più importante trofeo calcistico: la Champions League.

Riuscirà anche stavolta a ribaltare il mare di critiche che ha dovuto affrontare anche al suo arrivo al Napoli ed al Chelsea?

Fino ad ora ha sempre superato tutti gli ostacoli in maniera brillante. Staremo quindi a vedere.