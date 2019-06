Juventus, è oggi il Sarri-day? Definito l’indennizzo per il Chelsea

Sarà con ogni probabilità oggi il giorno di Maurizio Sarri alla Juventus. Almeno è questo quanto trapelato nelle scorse ore. Si potrebbe, quindi, concretizzare il matrimonio calcistico tra l’ex allenatore del Napoli e la Vecchia Signora. Un matrimonio che farà sicuramente discutere. Da una parte ci sono i tifosi Azzurri, la maggior parte delusi dalla scelta del tecnico toscano, il quale due stagioni fa era stato ad un passo dalla storica vittoria dello scudetto proprio contro i rivali bianconeri e dall’altra i tifosi bianconeri, i quali avevano accarezzato il sogno Pep Guardiola per diverse settimane.

Insomma, non sarà facile per Sarri far fronte alla situazione. D’altronde l’indirizzo della società bianconera è stato chiaro: stravolgere la concezione di gioco della squadra. E così l’addio di Allegri ha fatto pensare subito che potesse approdare alla Juve un allenatore che curasse di più l’aspetto del fraseggio e del palleggio.

Dopo settimane e settimane di voci, roumors e smentite, oggi si potrebbe addirittura avere l’ufficialità. E’ stato trovato l’accordo col Chelsea circa l’indennizzo (gli inglesi chiedevano 6 milioni di euro, ne otterranno molti di meno). Una cifra legata ai bonus e una fissa. Decisivo in tal senso il viaggio di Paratici a Londra. Venerdì dovrebbe approdare al Chelsea Frankie Lampard. Il vice Sarri, invece, sarà Giovanni Martusciello.