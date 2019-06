Juve Stabia, un’idea concreta è Francesco Lodi dal Catania

La Juve Stabia è gia al lavoro per costruire una squadra di livello in vista del prossimo campionato di serie B. Un obiettivo di mercato è il veterano Francesco Lodi, 35 anni, napoletano di Frattamaggiore. Il suo trasferimento in Campania è un’opzione concreta, in quanto il Catania desidera effettuare una rifondazione svecchiando la rosa, in cui tra i senatori potrebbe restare solo Biagianti.

Ecco perchè Lodi è più vicino di quanto possa sembrare. Il DS Ciro Polito ha gia effettuato dei sondaggi e l’allenatore stabiese Fabio Caserta avrebbe dato il suo benestare per procedere all’acquisto. Per il centrocampista sarebbe una sorta di “ritorno a casa”, visto che Castellammare di Stabia dista pochi chilometri da Napoli. Certamente una nuova sfida gli darebbe nuovi stimoli e motivazioni.

L’eventuale acquisto di Ciccio Lodi sarebbe un valore aggiunto per le Vespe. Il centrocampista napoletano è dotato di grande esperienza ed andrebbe a completare un centrocampo già di grande qualità. Un eccezionale specialista sulle punizioni, grazie alle quali ha realizzato tanti gol in carriera. Il giocatore del Catania può vantare tante presenze in serie A tra Empoli, Parma, Udinese, Genoa e lo stesso Catania. Negli ultimi 2 anni e mezzo ha cercato di trascinare i siciliani in serie B senza successo, ma il suo rendimento è stato sempre all’altezza, tant’è che con la maglia rossazzurra ha totalizzato 90 presenze realizzando 25 gol, decisamente tanti per il ruolo che occupa.

Seguiremo da vicino questa trattativa e segnaleremo ulteriori aggiornamenti.