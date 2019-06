Juve Stabia, Pietro Cianci ad un passo. Ciro Polito lavora per la formula giusta

Juve Stabia particolarmente attiva sul mercato. Il ds Ciro Polito sta lavorando per portare Pietro Cianci a Castellammare. L’attaccante la scorsa stagione con il Robur Siena ha realizzato 7 gol. Il cartellino è di proprietà del Sassuolo, per cui Polito si sta attivando per trovare la formula giusta. Il centravanti avrebbe già dato il suo assenso per il trasferimento, ma sul calciatore è forte l’interesse del Pisa, dove gode della stima dell’allenatore D’Angelo.

Il classe ’96 non sarà l’unico rinforzo nel reparto offensivo, infatti si punterà su un attaccante di categoria che possa garantire un determinato numero di reti. Inoltre c’è da valutare la posizione di Daniele Paponi, sul quale è forte l’interesse dell’Avellino, che punta al doppio salto di categoria dopo la promozione raggiunta in questa stagione.

A centrocampo, oltre a Lodi che resta tra gli obiettivi, nel mirino c’è anche Umberto Germano, 27 anni, che fa della dinamicità la sua arma migliore e può ricoprire tutte le zone del reparto centrale del campo. Sul calciatore c’è anche l’interesse di Ternana e Monza.