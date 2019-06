Juve Stabia, accordo vicino per l’acquisto di Damiano Lia. Difficile il ritorno di Cancellotti

Prosegue senza sosta il lavora di rinforzo della squadra del nuovo direttore sportivo Ciro Polito. Tra i vari reparti quello da rinforzare è il terzino destro e il prescelto sarebbe Damiano Lia, classe 1997, lo scorso anno in forza alla Cavese. Stando a quanto ci risulta i contatti con l’entourage del calciatore e tra le 2 società sono quotidiani e positivi, tant’è che ben presto potrebbe arrivare la cosiddetta fumata bianca.

Molto meno probabile risulta il ritorno alle Vespe di Tommaso Cancellotti. L’ex difensore gialloblù è richiesto da diversi club di Serie B, per cui ci sarebbe da battere la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del calciatore attualmente al Cittadella, con la quale quest’anno ha sfiorato la promozione in Serie A.