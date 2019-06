Italia under 21, il destino degli azzurrini appeso ad un filo

Se continuerà o finirà il cammino dell’Italia under 21 si saprà questa sera quando si sfideranno Francia-Romania. L’Italia con i 6 punti maturati nel girone si è piazzata al secondo posto, alle spalle della Spagna. Se Francia-Romania dovessero pareggiare, accederebbero entrambe alle semifinali e l’Italia sarebbe eliminata. Un’eventualità non molto lontana dalla realtà, visto che in passato gli azzurri hanno dovuto ingoiare bocconi amari in tal senso. Si spera nel buon senso delle 2 squadre e che, da professionisti quali sono, diano esempio di lealtà e sportività.

C’è un’altra opzione che tagliarebbe fuori l’Italia: se la Francia dovesse vincere con meno di 3 gol di scarto verrebbe premiata la Romania come miglior seconda e non l’Italia a causa della differenza reti. Il CT della nostra Nazionale, Luigi di Biagio, è stato chiaro nel post partita Belgio-Italia: “La mancata vittoria dell’Europeo sarebbe un fallimento”. Per cui l’eliminazione alla prima fase sarebbe un tracollo.

Effettivamente l’Italia under 21 è un’ottima squadra, in più, giocando in casa, veniva data tra le favorite tra i bookmakers, soprattutto dopo la vittoria contro la Spagna. Poi la sconfitta immeritata contro la Polonia ha complicato tutto. Ad ogni modo stasera sapremo il destino degli azzurrini, che resta letteralmente appeso ad un filo.