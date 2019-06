Ischia. Sull’aliscafo turista inglese perde il portafoglio con 500 euro e carte di credito, ritrovato dal personale di bordo

Un turista inglese, mentre tornava da una vacanza ad Ischia sull’aliscafo “Angelina Lauro”, della compagnia Alilauro, ha perso il portafoglio con all’interno 500 euro e varie carte di credito, oltre ai documenti. Pur trattandosi di una corsa pomeridiana diretta al Molo Beverello di Napoli con tantissimi passeggeri, tutto è andato per il meglio grazie al personale della Sea Service, che gestisce il servizio bar e ristorazione a bordo dell’aliscafo e che ha ritrovato il portafoglio smarrito. Immediatamente hanno rintracciato lo sbadato turista provvedendo a restituirglielo. L’uomo non si era ancora reso conto dello smarrimento ed è rimasto piacevolmente colpito dall’onestà del personale dell’aliscafo ringraziandolo per quanto fatto. Un bellissimo gesto che ci fa capire come esistano ancora tantissime persone oneste e di sani principi.