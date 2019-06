Invasione in finale di Champions: la bella Kinsey a Positano e Amalfi – FOTO

Una invasione di campo che ha fatto il giro del mondo. Quella della bella Kinsey Wolanski durante la finale di Champions League più che una semplice brava è stata una operazione di marketing perfetta. La bella modella dopo il match al Wanda Metropolitano di Madrid ha raggiunto una notorietà incredibile, accrescendo il numero di seguaci su Instagram da circa 300 mila a oltre 2 milioni nel giro di un giorno.

Peccato che come lei stesso abbia comunicato, l’account le sia stato hackerato poco dopo. Ora Kinsey utilizza Twitter soltanto (per adesso), fatto sta che è famosa in tutto il Mondo. Ma prima della gara tra Liverpool e Tottenham, la modella era stata in Costiera Amalfitana: come documentano alcune foto che erano presenti sul suo profilo Instagram, era stata pochi mesi fa a Positano e ad Amalfi.

La modella, ricordiamo, è compagna di Vitaly Zdorovetskiy (ex porno attore e ora youtuber e proprietario di un sito per adulti). Il giorno dopo l’invasione di campo le è stato consegnato un biglietto come ricordo della serata: “Un ragazzo dolcissimo che lavora per la Uefa mi ha dato questa targa in aeroporto”, ha commentato.