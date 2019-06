Inizio di incendio su un treno della Circumvesuviana. Passeggeri evacuati ma nessun ferito

I viaggiatori che si trovavano oggi pomeriggio a bordo del treno della Circumvesuviana Sarno-Napoli hanno vissuto dei momenti di grande paura a causa di un incendio sviluppatosi sul mezzo all’altezza della stazione di Ottaviano. Alcuni passeggeri hanno notato lo svilupparsi di un nuvolone di fumo nero nelle carrozze di coda. Il treno si è, quindi, fermato ed i passeggeri sono stati fatti scendere per permettere la messa in sicurezza mentre il personale dell’Eav ha dato l’allarme cercando di mantenere un clima di calma. Sul posto è giunto anche il sindaco di Ottaviano Luca Capasso. Per fortuna non ci sono stati feriti ma l’incidente ha causato l’interruzione della linea Sarno-Ottaviano-Napoli tra le stazioni di Ottaviano e San Giuseppe.