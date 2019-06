“Indelebile il tuo ricordo” Commozione a Maiori e in Costa d’ Amalfi per il Memorial Vittorio Apicella alla nona edizione. Venerdì 7 giugno al campo sportivo Vittorio Apicella in via Capitolo, si sono sfidate in un torneo le scuole calcio della Costiera Amalfitana “Giovani Promesse”

”Molte per entreranno ed usciranno dalla tua vita ma soltanto i veri amici lasceranno un’impronta nel tuo cuore. Indelebile è il tuo ricordo”. Commovente è il post, con le foto che trasmettono gioia e partecipazione, di Luigi Cestaro.