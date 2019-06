INDAGINI IN CORSO SULLA MORTE DI UNA BIMBA DI OTTO MESI, NELLA NOTTE, ALL’OSPEDALE DI NOCERA INFERIORE. SOTTO TORCHIO I GENITORI

Sono stati sentiti a lungo, in commissariato a Nocera, i genitori della piccola di otto mesi morta intorno alle quattro della scorsa notte all’ospedale Umberto I, dove poco prima era giunta in condizioni disperate. Gli agenti coordinati dal vicequestore Luigi Amato hanno fatto numerose domande alla coppia che risiede a Sant’Egidio del Montalbino, per capire cosa possa essere accaduto. Sul decesso della bimba è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Nocera Inferiore.

Ad occuparsi delle indagini è il sostituto procuratore Roberto Lenza, presente agli interrogatori che hanno riguardato anche alcuni testimoni, vicini di casa, ed il personale medico e paramedico che ha soccorso la piccola e l’ha presa in carico in Ospedale. A proiettare pesanti ombre sulla morte della bambina ci sarebbe il referto stilato all’Umberto I, che riporterebbe la presenza sul corpicino di numerose ecchimosi, lividi sparsi e forse – ma non è certo – qualche bruciatura.

Il cadaverino è sotto sequestro, in attesa che dell’autopsia che sarò effettuata in queste ore da un medico legale. Il personale sanitario dell’Ospedale di Nocera si sarebbe subito insospettito, osservando i segni sul corpo della bambina arrivata in condizioni critiche, tanto che a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. La posizione dei genitori ed eventuali provvedimenti da assumere nei loro confronti sono ora al vaglio degli inquirenti. Nulla può essere escluso.

ANDREA SIANO LIRATV