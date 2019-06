Incredibile a Sorrento ieri sera rapina a uno yacht di miliardario spagnolo . Tre uomini armati di pistola, a volto coperto hanno rapinato un tender e si sono dileguati in direzione di Castellammare di Stabia ( Napoli ) , sulla vicenda indagano polizia e capitaneria di porto di Sorrento. Secondo le prime ricostruzioni, i membri dell’equipaggio dello yacht avevano appena accompagnato il proprietario e alcuni ospiti sulla terraferma per la cena in un ristorante sorrentino. Poi erano tornati al largo e, dopo aver raggiunto lo yacht ancorato nella baia di Sorrento, vi avevano legato il tender.

Col volto coperto da passamontagna e impugnando una pistola, i tre sono arrivati col gommone come dei pirati si sono fatti consegnare il tender per poi darsi alla fuga in mare aperto. Una cosa mai avvenuta su queste coste , uno choc per questi luoghi turistici della Campania famosi in tutto il mondo, speriamo si prendano subito i rapinatori.