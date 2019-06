Incidente sull’Ofantina, tir ribaltato: ferito l’autista originario di Ravello

Un tir si è ribaltato sulla Statale Ofantina, in Irpinia, per cause ancora da accertare. Sono stati attimi di tensione per l’incidente avvenuto all’altezza del territorio di Conza della Campania: alle 13 di oggi è intervenuto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni. Stando alle prime versioni, la motrice del tir è sbandata e si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 62 anni originario di Ravello, è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. Il pesante mezzo è stato recuperato e messo su strada con l’intervento di un autogru dalla sede del Comando di via Zigarelli. Pesanti i disagi per il traffico.