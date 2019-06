Incidente stradale a Torre Annunziata Sud in direzione penisola sorrentina-Salerno, lunghe file di auto

Intorno alle 16.30 di oggi si è verificato un incidente stradale a Torre Annunziata Sud in direzione Sorrento-Salerno, che ha generato un rallentamento del traffico veicolare con file di circa due chilometri. Non si conoscono le dinamiche esatte di quanto accaduto ma sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per accertare la situazione. In questi giorni di inizio estate l’afflusso dei veicoli lungo le strade che conducono in penisola sorrentina e costiera amalfitana sono percorse da migliaia di veicoli che non sempre rispettano i limiti di velocità ed è purtroppo inevitabile che possano verificarsi degli incidenti. Raccomandiamo, come sempre, una guida sicura rispettando tutte le norme di sicurezza per garantire la propria ed altrui incolumità.