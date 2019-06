INCIDENTE PER IL SINDACO VALIANTE A SALERNO: È LIEVEMENTE FERITO

Brutta giornata quella di ieri per il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante.

A Salerno, in zona Torrione, Gianfranco Valiante, da poco rieletto sindaco di Baronissi, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il primo cittadino era in sella al proprio ciclomotore quando si è scontrato con una vettura alla cui guida vi era una donna che, dopo il sinistro, è scappata via.

Fortunatamente ha riportato solo qualche escoriazione e una frattura ad una costola. Il sindaco è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. Dopo le medicazioni effettuati dai medici a bordo dell’ambulanza, Valiante è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno per ulteriori accertamenti e per effettuare una TAC. La prognosi al momento è di quattro settimane.

Intanto sono in corso le indagini per risalire al conducente dell’auto, un modello coupé. Intanto, le Forze dell’Ordine sono già in possesso dei primi numeri della targa.