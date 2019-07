Inaugurazione del Forum dei Giovani di Lettere: che bella Gioventù!

Una piacevole serata quella trascorsa ieri a Lettere, dove si è inaugurata la sede del Forum dei Giovani: un grande passo avanti che consente a tanti ragazzi di partecipare ed essere parte attiva della vita democratica che interessa la quotidianità. I giovani sono infatti fonte di idee e opinioni e dunque è necessario che siano incoraggiati affinché portino il loro contributo per la realizzazione di progetti e nuove iniziative.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco Giordano Sebastiano, la Consigliera delegata alle Politiche giovanili Sorrentino Emanuela, i Consiglieri di Sant’Antonio Abate e i coordinatori dei Forum di Ercolano e Gragnano, Alfredo Izzo e Graziano Marinaro, i quali hanno voluto manifestare la loro vicinanza e disponibilità per poter collaborare in futuro, unendo forze e dare vita così a nuove sfide per raggiungere obiettivi comuni.

Durante la serata – ci racconta Pasquale Casarano Presidente del Forum di Lettere – sono stati presentati tre importanti servizi, pensati ed organizzati per incrementare l’utilizzo della sede, quali l’Informagiovani, lo sportello impresa e l’aula studio, quest’ultima decisamente indispensabile per i tanti studenti che sono alle prese con gli esami della sessione estiva e che quindi necessitano di concentrazione e di un luogo sereno e tranquillo per combattere le temperature elevate di questo periodo.

Percepibile l’entusiasmo sul volto di Luigi Vuolo, consigliere del Forum, che da anni dedica il suo tempo alla comunità locale, con una partecipazione assidua alle varie riunioni e attività, sempre in prima linea per contribuire alla promozione e valorizzazione del territorio.

Complimenti dalla redazione di Positanonews con l’augurio di incrementare l’entusiasmo e la voglia di fare sempre di più!