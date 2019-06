ILCONTROPIEDE – CALCIOMERCATO AZZURRO IN FASE DI STUDIO

#ILCONTROPIEDE

Il caldo di stagione fa prendere abbagli a tanti cronisti e sportivi. I tifosi chiedono e vogliono notizie fresche circa il calciomercato che ruota intorno ai soliti nomi. Nel frattempo gioisce prima Insigne che realizza un super goal in nazionale e poi il suo manager Raiola che potrebbe aprire a scambi e trattative impensabili fino ad oggi. De Laurentiis in giro per il mondo parla di progettti su futuro prossimo del Napoli, alle prese con il confermato diesse Giuntoli, impegnato in tante trattative più o meno valide secondo alcune analisi tecniche, quelle di chi sostiene il mister o secondo i dubbi e le perplessità circa il percorso iniziato con Ancelotti. Tra i tifosi del Napoli contro il presidente c’è chi ha ancora negli occhi il bel gioco di Sarri. Con la nostalgia non si vincono i campionati. Ancelotti dopo un anno difficile e di transizione contro una Juve fortissima,dovrà impostare una squadra aggressiva con personalità e buona tecnica indivisduale, per la competitività che si riscontrerà in nuovo torneo molto più complesso, con il ritorno di Conte a Milano, sponda nerazzurra, e le ambizioni delle altre squadre tagliate fuori dai giochi europei come il MIlan e la Roma. Giampaolo con i rossoneri e Fonseca a Roma hanno il compito di rilanciare le città e le squadre che hanno fatto un campionato a due fasi con risultati deludentii alla fine di un ciclo di 38 partite dove hanno primeggiato solo polemiche e contrasti tra le società e i tifosi.

Gli azzurri e il pubblico dei sostenitori napoletani aspettano con ansia l’arrivo di almeno due campioni per elevare il tasso tecnico di una squadra forte che può raggiungere prestigiosi traguardi.

Il Napoli riparte con lo stesso allenatore ed una rosa competitiva in ogni reparto e può esssere la rivelazione del prossimo campionato di calcio di serie A.