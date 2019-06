Heather Graham fra il Sirenuse e la spiaggia dell’Incanto affascinata dalla magia di Positano . L’attrice ospite a Ravello dell’Hotel Marmorata, è andata via mare da Amalfi a Positano con i Lucibello e da qui si è fermata nell’Incanto dell’Incanto, scusate il gioco di parole, lo stabilimento di Lulù Fiorentino , facendosi fotografare anche nella Spiaggia Grande con la suggestiva Chiesa Madre alle Spalle.

Heather Graham, è stata protagonista di moltissime pellicole di grande successo come Una notte da leoni, Scream 2, La vera storia di Jack lo Squartatore, Terapia d’urto e Una notte da leoni

E’ stata scelta anche per recitare in alcune serie tv che hanno incantato milioni di telespettatori, tra le altre ricordiamo: Sex and the City e Californication.

Location di sogno per questi altri giorni in Costiera amalfitana l’albergo hotel Le Sirenuse della famiglia Sersale.