Gori sotto accusa per la mancanza di informazione per la mancanza d’acqua a Piano di Sorrento scene da incubo , ci meraviglia poi come non vi sia stato un messaggio di scuse istituzionali, questo post di ieri sera sulla Grande Onda rende l’idea. Al momento la situazione sembra sotto controllo Positanonews è a disposizione del cittadino direttore@positanonews.it 3381830438

Oggi 13 giugno 2019 io e tutte le utenze della Gori della mia zona ( Piano ) siamo stati vittime di uno spiacevolissimo disservizio, ma soprattutto siamo stati presi in giro dai vari call center che davano per imminente, certo, già effettuato il ripristino dell’erogazione mentre dalle ore 7.00 di stamattina, ed ora sono le 21, 30 non è accaduto assolutamente nulla. Non è servito, dopo le prime telefonate all’800218270 pregare il telefonista di dire con un minimo di affidabilità quando il servizio sarebbe stato ripristinato davvero, per la grande difficoltà di avere in casa un’anziana allettata e dei bambini… sono stata presa in giro, beffata, … sarebbe stato difficile gestire la giornata senza acqua, ma le false assicurazioni che sarebbe tornata presto, protratte per tutta la giornata – alle 11,00 alle 12,30, alle 15,00 alle 17,30, alle 19,30….- hanno reso difficilissimo e alla fine impossibile qualunque soluzione di ripiego e persino di tamponare un’emergenza.

Io non so se alla Gori ci siano stati problemi gravi e inattesi, se ci sono delle persone competenti tecnicamente, può darsi. Quello che è certo che non c’è stato nessuno che si è premunito di avvisare (ridicolo l’SMS alle ore 20,00 che avvisava che ci sarebbe stato un disservizio tra le 13,30 e le 17,30 sic! Proprio così, un avviso postumo quanto falso….). Nessuno che abbia pensato che potevano esserci persone a cui togliere l’acqua per un’intera giornata senza preavviso avrebbe potuto arrecare serissimi problemi. Si badi, io non parlo di professionalità, che pure sarebbe logico attendersi, parlo di umanità, di civiltà, di consapevolezza di stare a gestire un bene pubblico essenziale, probabilmente più di qualunque altro.

Credo che alla Gori qualcuno dovrebbe profondamente vergognarsi. Perché l’imprevisto e le difficoltà si possono metter in conto, ma burlarsi degli altrui bisogni è semplicemente spregevole e indegno…. È appena arrivato un altro SMS, sono le 22.00: “mancherà l’acqua dalle ore 20,00 alle ore 23,30”. Che dire ancora?

Speriamo che domani sia un altro giorno.