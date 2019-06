Golfo di Sorrento, domenica di fuoco: salvati turisti che stavano per annegare vicino Capri

Una domenica infernale quella appena trascorsa. Nel golfo di Sorrento, infatti, la Guardia Costiera ha dovuto fare gli straordinari. Nella mattinata di ieri, come riferiscono i colleghi di Metropolis, due turisti statunitensi di 21 e 26 anni stavano per annegare nei pressi della Grotta Azzurra a Capri, tra la Grotta e Punta Carena. I due avevano noleggiato un gommone per godersi le acque capresi, quando uno dei due giovani ha avvertito un malore dopo essersi immerso. Celermente sono stati avvertiti i soccorsi, dopo che è entrata in gioco una barca di passaggio e la Guardia Costiera dell’isola. Fortunatamente per lui si è trattato solo di forte shock e difficoltà respiratorie.

Paura a Punta Campanella, invece, dove una donna inglese di 70 anni ha perso improvvisamente i sensi e anche qui è intervenuta celermente la Guardia Costiera di Capri. La donna è stata portata al porto di Sorrento e successivamente all’ospedale.

Altro intervento della Guardia Costiera poi nelle acque tra il Capo e lo Scoglio del Vervece. In questo caso si è trattato di una imbarcazione in avaria con a bordo quattro persone. Questa è stata rimorchiata al porto di Castellammare di Stabia: nessuno, fortunatamente, è stato soggetto a malori o quant’altro.

Ancora una volta onore e merito al lavoro della Guardia Costiera.