GOLETTA VERDE DI LEGAMBIENTE PARTE E NON SI FERMA AL DOSSIER MARE MONSTRUM

Ritorna come di consueto Goletta Verde . Con la presentazione del dossier Mare Monstrum inizia il viaggio della Goletta Verde di Legambiente che farà tappa in Campania il 2 agosto a Scario, il 4 agosto ad Acciaroli per approdare il 5 e 6 agosto a Procida. A Vele spiegate prosegue anche il progetto dei campi di volontariato in Penisola Sorrentina e nel Cilento per la pulizia di spiagge e fondali.

Ma sono i dati del rapporto Mare Monstrum ad impressionare: più di nove reati al giorno, con le nostre coste colpite dagli scarichi inquinanti e senza una depurazione efficiente o dal cemento illegale che non viene demolito. Per non parlare dei pescatori di frodo che fanno razzie e dei diportisti che sfrecciano su barche, motoscafi e moto d’acqua senza alcun rispetto per il codice della navigazione.

Nel 2018 il mare campano ha subito un vero e proprio attacco frontale, con 3.483 infrazioni, il 34% in più rispetto all’anno precedente. Oltre 4mila le persone arrestate o denunciate e boom di sequestri (+45,6%).

In Campania – denuncia Legambiente – i reati più contestati sono legati al ciclo dei rifiuti o del cemento; poi l’abusivismo edilizio, la pesca illegale, la nautica da diporto.

«Questo dossier- commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania– ci restituisce uno spaccato di illegalità, purtroppo, ancora troppo rilevante, indice del fatto che contro i “nemici del mare” è necessario alzare il livello, non solo della repressione dei reati, ma anche della vigilanza preventiva. Sono numeri che non danno scampo, che ci dicono che bisogna fare di più e meglio».

Positanonews , come sempre , la seguirà nel suo cammino quanto toccherà il Cilento, la Costa d’ Amalfi, Capri e la costa di Sorrento fino a Sarno.