Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Napoli per uno speciale incontro all’Accademy Apple e Cisco . La visita è in onore della Graduation degli stutendi dell’ultimo anno della Apple nell’Aula Magna del Polo alla quale interverrà il Cfo Apple Luca Maestri.

Positanonews ha preso parte alla cerimonia.

Quello del polo universitario di San Giovanni è il primo dei tre appuntamenti della giornata napoletana di Conte. Alle 11.15 il premier parteciperà al convegno “Dal Sud per l’Italia: cultura, economia, innovazione. Quale futuro?” a Villa San Felice di Monteforte, mentre alle 15.15 sarà alla presentazione del “Rapporto sul quartiere Napoli Est” con il giornalista Sandro Ruotolo, nella sede della onlus “Oasi Figli in Famiglia” in via Ferrante Imparato.