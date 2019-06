Giuseppe Canfora si conferma sindaco a Sarno. VIDEO

Giuseppe Canfora conquista il popolo sarnese che gli dà ragione e sceglie di «Continuare per Migliorare». In camicia bianca, emozionato, circondato dall’affetto della città ha attraversato Corso Amendola fino ad arrivare a Palazzo San Francesco. Ad accoglierlo le note di «Chiami ancora amore» di Vecchioni, la canzone che lo ha accompagnato insieme a «Sogna ragazzo, Sogna» in questi mesi di dura campagna elettorale. Ha riconquistato la sua fascia tricolore, con forza, determinazione e la sicurezza dei progetti portati a termine e del programma per il prossimo quinquennio.