Giovinazzo (BA). Spazio Start. “Claudia Venuto – Stati ci coscienza”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Claudia Venuto con “Stati di coscienza” a Spazio Start di Giovinazzo.

Spazio Start

Via Cattedrale, 14 – Giovinazzo (BA)

389.191.11.59

spaziostart.giovinazzo@gmail.com



Sabato 15 giugno 2019, alle ore 19.30, allo Spazio Start a Giovinazzo, in via Cattedrale n. 14, sarà inaugurata la mostra “Claudia Venuto – Stati di coscienza”, a cura di Franco Cortese; presentazione di Massimo Nardi, testo critico di Ilaria Teofilo.

Sarà possibile visitare la mostra dalle 20:00 alle 22:00 fino al 30 giugno 2019 (la domenica mattina: su appuntamento).

Breve bio-scheda su Claudia Venuto:

Claudia Venuto è nata nel 1978 a Taranto, vive e lavora tra la Puglia e la Toscana.

Ha compiuto studi artistici e ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

La sua ricerca mira ad approfondire l’aspetto multidimensionale della realtà, quell’universo intrapsichico in cui sono stratificati modelli culturali e comportamentali, simboli e archetipi, il patrimonio etico e immaginifico collettivo nel quale confluisce e si sedimenta il vissuto individuale.

Ha esposto in numerose mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero.

Da vedere.

Maurizio Vitiello