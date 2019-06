Gigio Donnarumma da Donna Sofia a Sorrento con il fratello Antonio: festa per le nozze in famiglia

Gigio e Antonio Donnarumma hanno festeggiato ieri sera con amici e parenti al ristorante Donna Sofia di Sorrento. Una cena dove con i due portieri originari di Castellammare di Stabia, c’erano il dirigente della Juve Stabia Alfonso Todisco, ed i compagni di squadra dei rossoneri Hakan Calhanoglu e Luca Antonelli.

Sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per le nozze di Antonio Donnarumma, il secondo portiere del Milan e fratello maggiore di Gianluigi, infatti si sposerà (domani) a Massa Lubrense con la fidanzata Stefania, da cui ha avuto il piccolo Mattia di un anno, coronando la propria unione dopo un fidanzamento che dura da circa sei anni.

Antonio ha scelto la Penisola Sorrentina e le persone più care per fare festa in vista del proprio matrimonio, dove ci saranno per l’appunto diversi calciatori e dirigenti rossoneri: con Luca Antonelli c’è un’amicizia duratura che il portierone stabiese condivide dai tempi in cui vestivano insieme la maglia del Genoa.