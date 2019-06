Gigi Marzullo festeggia l’onomastico alla Pasticceria Primavera: scambio di battute con Auriemma – VIDEO

Gigi Marzullo è stato avvistato ieri a Sorrento, giunto in Penisola per la prima serata del Premio Biagio Agnes. Il 65enne giornalista e conduttore televisivo è un appassionato della Città del Tasso e ieri l’abbiamo trovato alla Pasticceria Primavera, con indosso un inconfondibile camicia a righe orizzontali larghe di colore blu. Marzullo ha infatti festeggiato il proprio onomastico al locale di Antonio Cafiero, noto ai più come “il pasticciere dei Vip”, dove si è concesso un gelato ai gusti di cioccolato, stracciatella e caffè con una cialda. Il giornalista avellinese si è intrattenuto anche con il nostro Gigione Maresca, chiacchierando poi con il telecronista e giornalista sportivo Raffaele Auriemma. Proprio in presenza di Auriemma si è parlato della fede calcistica di Marzullo, che si è dichiarato tifosissimo dell’Avellino. Gigi Marzullo è molto legato sia alla Penisola Sorrentina che alla Costiera Amalfitana, abituali mete vacanziere del presentatore.

Il suo onomastico passato insieme a noi Pubblicato da Positanonews su Venerdì 21 giugno 2019