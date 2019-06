Gambino torna sindaco di Pagani. La soddisfazione del sindaco De Lucia di Positano

Pagani ( Salerno ) . Gambino torna sindaco, dopo aver affrontato l’inferno giudiziario ritorna a vincere e ad occupare quella fascia da primo cittadino che gli era stata tolta. Alberico Gambino è per la terza volta sindaco di Pagani. Non ce l’ha fatta il sindaco uscente Salvatore Bottone a rimontare lo svantaggio accumulato al primo turno contro il consigliere regionale. A votare sono stati poco meno del 54,17% degli aventi diritto al voto, per un totale di circa 15.910 paganesi. Numeri al ribasso rispetto al primo turno del 26 maggio, quando a votare erano andati circa 21.589 paganesi per il 73,51%. Soddisfazione per il sindaco di Positano Michele De Lucia “Con Gambino mi legano rapporti d’amicizia di vecchia data, gli sono stato vicino e sono contento per la sua affermazione”