“Gambino è decaduto”, sindaco di Pagani sospeso per la legge. Rischia la Sessa, proclamati i consiglieri

Gambino è decaduto e tale situazione traspare anche dalle dichiarazioni del segretario generale del comune di Pagani, Francesco Carbutti: “Non costituisce un parere, né un provvedimento, ma un vero e proprio richiamo-monito all’osservanza della legge”. Così Carbutti descrive la nota scritta di suo pugno e trasmessa nel giovedì nero di Alberico Gambino ai piani alti di Palazzo di Città. “Da quanto sopra – si leggeva in calce a quella missiva, inviata insieme al parere che il Ministero dell’Interno aveva fornito alla Prefettura di Salerno – discende la nullità degli atti da lei sin qui adottati”. Il giorno dopo, alle 9 e 51 del mattino, il segretario generale scrive un’altra nota: la manda a Gambino, al prefetto Francesco Russo e, per conoscenza, alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai responsabili apicali dell’Ente e al Collegio dei revisori.

Con la seconda lettera, il segretario generale spiega le sue ragioni: in particolare fornisce lumi sulla conclusione, quella declaratoria di nullità degli atti a firma di Gambino, che “rappresenta null’altro che la constatazione giuridica espressa dal sottoscritto degli effetti derivanti dal disposto della vigente normativa, quali richiamati nella missiva del Ministero dell’Interno”. “Nel pomeriggio di ieri – scrive il segretario generale a Gambino – ho avuto modo di confermare ad Anna Rosa Sessa e a Gherardo Marenghi, de lei nominati assessori, come alla missiva non possa assolutamente attribuirsi valore provvedimentale”.

Anna Rosa Sessa, eletta nel parlamentino e poi nominata vicesindaco, rappresenta un altro caso nella giunta di Gambino, infatti assume il duplice ruolo di consigliere e assessore, inconciliabili per la norma infatti lo stesso segretario Carbutti ritiene “soltanto ove si assumesse che quest’ultima sia stata validamente ed efficacemente conferita”. Intanto ieri, proprio la Sessa ha diretto i festeggiamenti per la proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale. Mentre Gambino (assente) si prepara ad essere difeso dal proprio pool di avvocati in Cassazione, senza la presenza di molti consiglieri di opposizione, c’è stata la proclamazione dell’organo consultivo che già da lunedì entrerà all’opera per discutere del decreto crescita del governo sulla pace fiscale.