Sorrento . Gaetano Vitale votato miglior under della Serie D 2018/19

Sorrento . Gaetano Vitale è stato votato come miglior “Under” dei nove gironi del campionato di Serie D 2018/19. Con oltre il 60% delle preferenze il giovanissimo calciatore rossonero, classe 2001, supera ampiamente i diretti concorrenti e Venerdì 14 Giugno sarà premiato a Viareggio durante la serata di gala organizzata dal Dipartimento interregionale della LND.

Un motivo di grande orgoglio per sè e per la società che ha sempre creduto in lui. Nella stagione appena trascorsa il giovane Vitale è stato in grado di mantenere un rendimento costantemente al di sopra della media, mostrando dedizione e continuità, caratteristiche indispensabili per diventare un grande calciatore. Inoltre il centrocampista rossonero ha realizzato 3 gol nell’arco del campionato, decisivi ai fini della salvezza del Sorrento.

Insomma la politica del Sorrento di puntare sui giovani sta dando i suoi frutti, chissà se con qualche innesto importante la squadra del presidente Giuseppe Cappiello possa ambire a qualcosa di grande.