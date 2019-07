Furore. Il post virale di Antonella Marchese dopo lo scontro al Comune “Non rosico per i tre voti, ora governate”

Furore, Costiera amalfitana. Antonella Marchese a tutto spiano sui social network , il capogruppo di opposizione attacca su Facebook:

“Vado al comune per prendere visone dell’ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà a breve. Un sindaco percuote la porta e mi ordina di allontanarmi.

Perché il comune è chiuso! Faccio notare che è chiuso per il pubblico non per i consiglieri comunali fino a quando un funzionario lavora.

Una parente mi dà addirittura della stronza al Comune! Che delirio!

Lo faccio solo notare in consiglio comunale. Avrei potuto fare altro.

2. Intanto persone non elette salgono e scendono dalla casa comunale con una ricorrenza che non è normale. Potrei farlo presente ad altri.

3. Il Fiordo resta chiuso.

Adesso ci vogliono i milioni per un intervento di pulizia. In campagna elettorale bastava l’amicizia con un altro sindaco e i lavori si sarebbero fatti immediatamente.

E l’audizione??

Ah era una cazzata.

Peró , devo far notare, che era stata confortata da un’ampia solidarietà politica.una solidarietà politica che Raffaele Ferraioli aveva coltivato negli anni ed è stato imbecille aver snobbato. Ah ma PRESTO CE NE SARANNO ALTRE !

Lo faccio notare e questa volta mi arrabbio, perché so che avrebbe consentito il finanziamento dei lavori necessari.

Per riaprire il fiordo nn occorrono i milioni.

4. Il consigliere viene interrotto, burlato, e gli si urla contro. Qualcuno sbuffa come se gli pesasse di stare dove si trova! Lo faccio notare, questo sì, questo devo.

5. Si vieta di registrare. Chi conduce la seduta può vietarlo certamente.

In mancanza di un regolamento la sua discrezionalità ha maglie larghe.

Peró faccio notare, questo sì, questo devo,

che è una contraddizione.

Ma come , CHI VUOLE LE DIRETTE STREAMING SI PREOCCUPA TANTO SE UN CONSIGLIERE O UN CITTADINO REGISTRA COSA VIENE DETTO AD UNA SEDUTA CONSILIARE, CHE COMUNQUE È PUBBLICA? Scusate dove sarebbe il problema?

6. Dulcis in fundo viene esclamato da chi dovrebbe incarnare la posatezza: Ti rode per tre voti??!🤦‍♀️

Ma per carità!!!! Il rosicamento non so cosa sia.

NON HO MAI ROSICATO NELLA VITA. Non è certamente questo il caso di iniziare.

Devo far notare, questo sì, anche questo devo, che ho avuto modestamente coraggio, ho puntato su persone avulse dal contesto politico e con scarso seguito familiare. E ho perso per tre voti contro una lista con ben 4 consiglieri uscenti.

Faccio notare, questo sì, questo devo, che avrei potuto denunciare chi mi ha offeso, chi ha acceso un petardo sotto casa mia, chi ha usato le schede elettorali europee per annotare le più cafone e indicibili offese.

Un tale ha esclamanto: andate a casa gente di merda! Ora dimostriamo qualcosa alla marchesina…. prego, fate pure.😊 vedete che non è una passeggiata.

Per la vergogna per questi compaesani, che certamente nn hanno votato me, non l’ho fatto notare prima. Ma adesso devo..

La mia famiglia mi ha trasmesso educazione ed eleganza. Il carattere forte non so di preciso da chi l’abbia ereditato.😃

Ma devo dire che mi ha sempre aiutato.

Se tornassi indietro rifarei tutto.

Ho fatto un’esperienza politica eccezionale. È stato un crescendo non immune da insidie. Mi sono dedicata a Furore al meglio delle mie facoltà.

Ho entusiasmato le persone. Potrei non essere soddisfatta per questo??

I riconoscimenti che raccolgo sono meglio di una vittoria! UNA VITTORIA SENZA ASSILLI L’HANNO DEFINITA!

1.Ho inaugurato la politica social a Furore.

Mi sono sempre battuta per esercitare il mio ruolo, mai per i miei interessi.E un sindaco intelligente lo ha capito.

2. Poi ho guidato una campagna elettorale al meglio, parlando alla gente sempre con onestà totale. Cercando di dire da dove si ripartiva e spiegando quello che potevo e dovevo fare. Come dissi, mi sono riappropriata del mio paese, della cognizione dei suoi problemi.

La mia forza era il supporto delle persone che ho scelto mi affiaccassero. È stato uno straordinario lavoro di squadra.

Nessuno mi ha imposto dall’alto. E come ho già detto essere stata ritenuta all’altezza da un’intelligenza politica come Raffaele Ferraioli era il migliore incoraggiamento che potessi avere!

Per me sarebbe stato un faro, per quello che ha fatto, per come lo ha fatto e per la capacità di pensare sempre positivo.

La nostra sintonia non era reverenza a prescindere. Ma affinità pura, perché ci legava una grande passione ! Con rincrescimento noto che in troppi non l’hanno capito.

Adesso, vi prego, tocca a voi! amministrate!

Nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti certamente.

Se temete che vi ostacoli o crei problemi,pensate male. Sono diversa.

Posso pensarla diversamente sulle soluzioni da mettere in campo. Ma

Poco conta….Pretendo soltanto che si dica la verità rispetto a quello che accade, specie se si verifica in consiglio comunale ed esigerò sempre che le facoltà dei consiglieri comunali non sono siano compresse.

Mi sembra un’ovvietà ma tocca farla notare..

Autorità non deve diventare arbitrio per deliro di onnipotenza.

Per il resto , state sereni.

Per la voglia immensa gioia, adesso tocca a voi!

Questo si, devo farlo notare!