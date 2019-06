Furore, Costa d Amalfi. Per il Fiorduva di Marisa Cuomo medaglia d’oro al Decanter World Wine Awards 2019 . Ancora un bel riconoscimento per

Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo, con l’enologo Luigi Moio

Dai vitigni autoctoni come il Ginestra, il Ripoli e il Fenile questo Fiorduva sempre più celebrato, sicuramente il migliore della scuderia