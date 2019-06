Franco Zeffirelli, il ricordo per Positanonews di Sigismondo Nastri, decano dei giornalisti della Costa d’Amalfi

Sigismondo Nastri, decano dei giornalisti della Costa d’Amalfi, ha voluto condividere con noi di Positanonews il ricordo del grande regista Franco Zeffirelli, scomparso questa mattina all’età di 96 anni: “Ho letto su facebook espressioni offensive nei confronti di Franco Zeffirelli per il solo fatto che, da fiorentino vero, tifava viola (che per i tifosi della Juve è come il rosso per i tori nell’arena). Ne sono rattristato. Nel lungo periodo in cui ha abitato a Positano non ho mai avuto modo d’incontrarlo. Salvo una volta, tanti anni fa, a un convegno tenutosi al Sirenuse. C’erano Ferdinando Facchiano, ministro dei beni culturali, e Carlo Ripa di Meana, allora commissario europeo per l’ambiente. Non ho, quindi, elementi per parlarne. Posso solo dire che con lui se ne va una gloria nazionale, un artista che ha dato lustro all’Italia nel mondo. La nomina a senatore a vita gliene ha reso doverosamente merito. Spigoloso – dicono – di carattere, burbero, fazioso, ma grande. Lo dimostrano i tanti lavori che portano la sua firma come regista: film e opere liriche. E poi quello sceneggiato su Gesù di Nazareth in televisione che lo rese popolare tra le nostre famiglie”.