La storia di Franco Zeffirelli con Positano è lunga, si tinge di ‘Rosa’ con i primi Gossip degli anni ’70 : curiosa infatti è la storia della foto di copertina, in collaborazione con Leo Orfeo, abbiamo cercato di ricostruirla :

Positano, un gossip di altri tempi, del 1974 per la precisione. Dunque già 40 anni fà la Perla della Costiera saliva agli onori delle cronache ‘rosa’. Allora…accadde che una sera d’estate del 1974 Franco Zeffirelli, saputo che Liz Taylor era in rotta con Richard Burton, per tirarle su il morale diede un party presso la sua proprietà di Arienzo ‘Villa tre ville’, al quale furono invitate molte personalità: capitani d’industria milanesi, il famoso pittore ‘Mister Kim’ e tutte le autorità cittadine tra le quali : il sindaco di allora Andrea Milano, la farmacista Tilde farella, il maresciallo dei carabinieri Nicola (Enzo) Orfeo, il futuro VEP Raffaele Di Martino, tutti ritratti nella foto con Liz ‘la diva dagli occbi viola’, che si vocifera quella sera fosse in compagnia del suo nuovo boy-friend, un musicista messicano, ma dopo 6 mesi ritornò la passione per Burton…

E poi come non ricordare nei primi anni ’80 la ‘Top Parade’, che ogni anno in settembre vedeva sul palco alla Spiaggia Grande tanti ospiti di rilievo internazionale, con il grande Albertone, e Gregory Peck, solo per citarne alcuni.

E la Sagra del fagiolo a Montepertuso, di cui il maestro curava i costumi, una manifestazione che ha dati lustro per alcuni anni alla frazione montana di Positano.

Questo e molto altro ha legato Zeffirelli a Positano e viceversa, negli anni 70-80 che hanno costituito il trampolino di lancio del turismo positanese, un’onda lunga che, anche se con tempi e modi diversi, fa sentire i suoi effetti anche oggi.