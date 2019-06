Francesco Totti dice addio alla Roma: “Sarebbe stato meglio morire”

Finisce dopo 30 anni la storia d’amore tra Francesco Totti e la Roma. L’ex capitano giallorosso ha annunciato il proprio addio nel corso della conferenza stampa di oggi al Salone d’Onore del Coni.

E’ stato un incontro lungo, nel corso del quale Totti ha chiarito i motivi che l’hanno portato all’allontanamento. Un rapporto mai sbocciato con il presidente James Pallotta, che l’ha fatto sentire un peso per la società ed alcune promesse non mantenute. E’ stato praticamente tenuto fuori da tutto. Dunque, ciò che emerge è senza dubbio il fatto che l’assenza di potere decisionale sia stato il motivo principale del suo addio.

Francesco Totti però non ha escluso la possibilità di un suo ritorno in futuro, ma solo quando cambierà la proprietà e soprattutto se gli verranno date determinate garanzie. Inoltre si sofferma anche sulla volontà della società di allontanare i romani dalla Roma, cosa successa anche con Daniele De Rossi, come se queste figure, avendo un peso specifico importante sulla piazza, paradossalmente portassero più danni che benefici.

Nel finale della conferenza emerge tutta la delusione e frustrazione di Francesco Totti, affermando che il distacco dalla Roma sia peggio rispetto a quando abbia smesso di giocare. Addirittura rincara la dose con un triste “Sarebbe stato meglio morire”.