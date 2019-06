Francesco Nardo: “Dopo l’impresa con il Sant’Agnello Promotion, non sarò più io a guidare il club”

A venti giorni di distanza dall’impresa di Ottaviano con la Vittoria e la Promozione raggiunta ai playoff, si dividono le strade tra Mister Nardo e il Sant’Agnello Promotion.

“Si ormai è ufficiale – ci confida Mister Francesco Nardo – l’anno prossimo non sarò io a guidare la Promotion. Dopo un incontro molto cordiale avvenuto con i dirigenti, abbiamo capito che era giusto, sia per loro che per me cambiare. Per questo li ringrazio e gli auguro il meglio!

Invece, per quanto mi riguarda, spero di ricevere qualche chiamata da qualche altro club, per iniziare già ad agosto la stagione nel modo migliore possibile, indipendentemente dalla Categoria, ma con idee e progetti ben chiari!”.