Il Flying Fox in Costiera: lo yacht da 300 milioni di dollari in rada ad Atrani

Il Flying Fox, il super yacht da 300 milioni di dollari, lungo ben 136 metri, si trova ormeggiato ad Atrani. Il Flying Fox occupa la 14esima posizione nelle classifica dei più grandi yacht al mondo. L’imbarcazione è stata disegnata da Espen Øino e può ospitare almeno 24 ospiti con un equipaggio di 40 persone. Ha uno scafo in acciaio ed una sovrastruttura in alluminio e può raggiungere una velocità massima di 15 nodi ed una velocità di crociera di 10 nodi. Spettacolare la grande piscina a poppa sul ponte principale. Non mancano il cinema, un ascensore, una spa, diverse piattaforme di nuoto e due eliporti.