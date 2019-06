Fiocco azzurro tra Tramonti e Parma per Carolina e Roland: è nato Nicolas

Questo pomeriggio è nato a Parma Nicolas, per la gioia di mamma Carolina e papà Roland. Il piccolo è nato alle 15:15 all’Ospedale Maggiore di Parma e pesa più di 3kg. Il secondogenito della coppia è stato accolto con felicità dai nonni Vittorio e Viola e lo zio Alfonso, giunti da Tramonti, il fratellino Andreas e la nonna Arianna di Parma. Una bellissima notizia che farà felici anche i bisnonni che vivono in Costiera Amalfitana. Tantissimi auguri da tutta la redazione di Positanonews per questo gioioso evento!