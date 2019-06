Fiocco azzurro a Positano. È nato Alessandro. Auguri a mamma Simona e papà Enrico

Positano si sveglia con una bella notizia: é nato Alessandro, per la gioia di mamma Simona Fiorentino e papà Enrico Avitabile, proprietario di Get to Positano Transfer.

Un grande fiocco azzurro per le due sedi di Positano e Sorrento, ma non solo. Un grande fiocco azzurro a casa Avitabile-Fiorentino,

I migliori auguri da tutta la redazione di Positanonews al piccolo Alessandro per un grande futuro ed un grande augurio ai genitori Enrico e Simona per l’arrivo di questo piccolo principe azzurro !