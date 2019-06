Festa a Capri: ecco Christian! Il primo bambino nato sull’isola dopo oltre due anni…

Festa a Capri: è nato il piccolo Christian all’ospedale Capilupi. Si tratta del primo bambino nato sull’isola dal 2017. Un parto particolare visto che il punto nascite dell’ospedale è stato chiuso nel febbraio del 2017, ma grazie all’impegno del ginecologo presente si è riusciti a far nascere questo splendido bimbo di circa 3 chili.

La donna incinta aveva fatto dei controlli in una clinica di Napoli, per poi tornare a Capri in quanto le era stato detto che ci sarebbero voluti ancora diversi giorni. Ma il piccolo Christian non era d’accordo e ha deciso di nascere proprio questa notte. Quando la mamma si è presentata al Capilupi sono state attivate le procedure per il trasferimento su un ospedale di terra ferma, ma non c’è stato tempo e così il ginecologo Luigi Ascione ha deciso di procedere.

Tanta gioia per Teresa e Giovanni, i neo genitori: “Vogliamo ringraziare il ginecologo Luigi Ascione, le ostetriche Rosaria Attruia e Rosaria Schettino, la pediatra Ivana Corsi e l’infermiera di sala Gina Tortora. Il nostro auspicio è che dopo Christian anche altri bambini possano venire alla luce qui a Capri”.

Soddisfazione per il dottor Paolo Falco, consigliere comunale che ha commentato: “Oggi è un grande giorno, una gioia immensa. Abbiamo bisogno di persone come te, Luigi, l’intera isola ti è grata”.