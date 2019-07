Faito , un solo idrante contro gli incendi. E’ questa prevenzione?

Vico Equense . Monte Faito il silenzio assordante delle Istituzioni, un solo idrante funzionante per tutta la montagna per rifornire le autobotti dei Vigili del Fuoco in caso di incendio.Ente Parco Regionale dei Monti Lattari Regione Campania Gori Comune di Vico Equense, sembra già si siano dimenticati dello spaventoso incendio dell’agosto 2017. L’Associazione Pro Faito Onlus insiste sulla problematica e chiede che venga installato un idrante per ogni strada del Faito per un pronto rifornimento di acqua in caso di incendio; ogni minuto che passa può essere prezioso.

Dario Russo