Fabio Quagliarella festeggia i gol da capocannoniere con l’ingegner Antonio Elefante

Il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella ha festeggiato il titolo di capocannoniere, con l’ingegner Antonio Elefante e la sua famiglia. Una bella festa che suggella un’amicizia tra l’attaccante di Castellammare di Stabia e il professionista di Piano di Sorrento. Quagliarella, dall’alto dei suoi 36anni, quest’anno è riuscito andare nuovamente in doppia cifra, strappando la corona di goleador della Serie A al ben più quotato Cristiano Ronaldo: una stagione capolavoro per il capitano dei blucerchiati, che di recente è stato richiamato in Nazionale dal CT Roberto Mancini: Quagliarella ha infatti festeggiato infatti dopo gli impegni con la maglia azzurra.